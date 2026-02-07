Bollette gas, Federconsumatori lancia l'allarme: "+10,5% in un mese per i più vulnerabili"

Ancora un aumento, ancora un peso maggiore sulle spalle dei più vulnerabili. +10,5% in un mese sulla bolletta del gas, che ha raggiunto i 113,02 centesimi di euro al metro cubo. Un rincaro – spiega Arera – determinato dall'impennata delle quotazioni all'ingrosso, spinte verso l'alto dal clima invernale particolarmente rigido e dalla ovvia crescita della domanda. Rincari che generano incertezza in tutte le famiglie – lancia l'allarme Federconsumatori –, sui loro bilanci e sulle programmazioni di spesa. Da qui la necessità di un intervento del governo, che ormai – sottolinea l'associazione – non può che essere tardivo.

"Sul fronte energia - sottolinea Graziano Urbinati, presidente Federconsumatori Rimini - ci troviamo oramai da anni ad avere una bolletta, sia quella del gas che della luce, fra le più alte d'Europa. Ma occorrerebbe intervenire, non solo naturalmente con interventi spot o con i bonus, come naturalmente anche nel 2026 avverrà soprattutto per chi ha un Isee sotto i 9.700 euro o sotto i 20.000 per chi ha famiglie numerose, ma occorrerebbe intervenire, come il Governo ha preannunciato (ma che non ha mai fatto), con un decreto specifico per quanto riguarda tutto il comparto energia. Che vorrebbe dire intervenire riducendo drasticamente tutta una serie di oneri che oggi pesano sulle bollette".

Imprescindibile, per Federconsumatori, ripensare il servizio di tutela della vulnerabilità: ampliare la portata, rafforzare i criteri di accesso e garantire un sostegno reale alle famiglie in difficoltà.

Nel video l'intervista a Graziano Urbinati (presidente Federconsumatori Rimini)







