Bologna, 19enne avvelena i genitori. Muore il patrigno, la madre trasportata in ospedale

Tragedia a Ceretolo di Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna. Un 19enne avrebbe avvelenato i genitori, uccidendo il patrigno (non il padre come appreso in un primo momento). La madre, 56enne, è finita invece in ospedale in gravissime condizioni, secondo quanto riporta il Resto del Carlino. L'allarme è scattato alle 22 quando alcuni vicini hanno chiamato i soccorsi. Il personale sanitario del 118 ha trovato la coppia già in condizioni critiche, mentre i carabinieri, in cucina, hanno trovato un bicchiere con una sostanza che sarà analizzata dalla Scientifica dell’Arma. Secondo le prime ricostruzioni, il veleno sarebbe stato mescolato alla cena che lui stesso aveva preparato. Per il giovane, che non avrebbe reso una vera confessione, si attende la formalizzazione dell'accusa da parte della Procura. Il 19enne è stato rintracciato a casa dei nonni paterni, a Borgo Panigale.

