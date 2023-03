Bologna. 21 misure cautelari per spaccio. Sequestrata cocaina per 61 milioni di euro

La Polizia di Stato di Bologna ha eseguito 21 misure cautelari per associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione per ingente quantità di sostanze stupefacenti e riciclaggio. I soggetti destinatari della misura restrittiva, di cui 4 donne, sono prevalentemente di nazionalità dominicana, uno di nazionalità albanese ed i restanti di nazionalità italiana.

L’organizzazione dominicana si riforniva dal Paese di provenienza di grossi quantitativi di cocaina che veniva occultata all’interno di pellame di bovino grezzo a bordo di containers che avevano come destinatari una società italiana appositamente costituita.

La Polizia di Stato, a partire dal febbraio del 2022, ha effettuato numerose perquisizioni ai danni dell’organizzazione criminale dominicana sequestrando complessivamente 745 kg di cocaina. Le perquisizioni svolte presso il domicilio degli indagati, oltre al sequestro di diverse autovetture, hanno consentito di sottoporre a sequestro ingenti somme di denaro. Il valore economico della cocaina sequestrata è quantificabile in euro 61 milioni al dettaglio.