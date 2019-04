Bologna: aggrediscono i Carabinieri durante un'operazione anti-spaccio

Due carabinieri sono stati aggrediti da tre spacciatori durante un'operazione antidroga a Bologna, nel quartiere Pilastro. L'episodio è avvenuto in un condominio, attorno alle 21:30 di ieri sera. I militari, rimasti lievemente feriti, con quattro giorni di prognosi per escoriazioni sui gomiti, sono stati medicati al pronto soccorso, non prima però di essere riusciti ad arrestarli.

Stando alla ricostruzione il gruppo avrebbe aggredito i carabinieri nel tentativo, andato a vuoto, di evitare l'arresto. Al termine della collutazione sono arrivate comunque le manette per i responsabili: un'italiana di 51 anni, un 39enne marocchino e un 45enne tunisino, tutti con precedenti di polizia.

Durante l'operazione antidroga sono stati sequestrati una decina di grammi di cocaina, circa 500 euro in contanti e una bilancia di precisione.