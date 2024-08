BOLOGNA Bologna, cade dal balcone: morta bimba di 4 anni

Bologna, cade dal balcone: morta bimba di 4 anni.

Una bambina di quattro anni è morta, nel pomeriggio di ieri, cadendo dal balcone al terzo piano di una palazzina in via della Campagna 22 a Bologna dove viveva con la famiglia, di origini pakistane. A quanto si è appreso al momento della caduta nell'abitazione c'era solo la madre con un'altra figlia di pochi mesi.

La bambina è stata rianimata a lungo dai sanitari del 118 intervenuti sul posto ma è deceduta in ospedale, dove è arrivata in condizioni critiche. Intervenuta anche la Polizia secondo cui si è trattato di un tragico incidente.

Nel passato recente sono state diverse le cadute dal balcone - non mortali - che, in Emilia-Romagna, hanno visto protagonisti dei bambini. Lo scorso 31 maggio un piccolo di tre anni è precipitato dal balcone di casa, un appartamento al secondo piano, a Limidi di Soliera nel Modenese: caduto su un'auto era stato trasportato in elisoccorso all'ospedale Maggiore di Bologna in codice 2, ovvero di media gravità.

In una palazzina di via Vitali a Piacenza, lo scorso 6 aprile, invece, una bambina di nove anni è caduta dal terrazzo di casa riportando gravi ferite. La piccola stava giocando e, forse dopo essersi sporta dalla ringhiera, era precipitata da un'altezza di oltre 4 metri. Trasferita in eliambulanza all'ospedale Maggiore di Parma era stata ricoverata in terapia intensiva.

Sempre lo scorso 6 aprile una bimba di quattro anni è caduta accidentalmente da un balcone di casa situato al quarto piano a Modena. La piccola cadendo da un'altezza di 10-15 metri aveva riportato diverse fratture non risultando però in pericolo di vita.

