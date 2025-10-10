Bologna continua ad avere problemi con la Torre Garisenda I tecnici incaricati del monitoraggio hanno rilevato una nuova torsione della struttura, un movimento anomalo che si sarebbe verificato in seguito alle prime attività del cantiere di messa in sicurezza dello storico monumento

Da secoli la Garisenda pende, scriveva già Dante, “come si pende la torre di Garisenda sotto il chinato quando un nuvol vada sopra lei”. Oggi quella pendenza, simbolo di Bologna, è diventata anche la sua ferita più delicata. I tecnici incaricati del monitoraggio hanno rilevato una nuova torsione della struttura, un movimento anomalo che si sarebbe verificato nelle ultime settimane, probabilmente in seguito alle prime attività di cantiere attorno al monumento.

Si tratta di una rotazione inaspettata, più marcata verso la storica via universitaria Zamboni, che non può essere spiegata solo dalle variazioni termiche stagionali. Gli esperti ritengono che le prime operazioni di scavo e la rimozione dei basoli che circondano la torre abbiano modificato gli equilibri del terreno, generando un leggero ma significativo assestamento delle fondazioni. Secondo il Corriere di Bologna, il fenomeno non rappresenterebbe un rischio immediato di crollo, ma impone un aggiornamento urgente del cronoprogramma dei lavori. Il Comune ha convocato una riunione a Roma con il Ministero della Cultura per ridefinire tempi e modalità di intervento.



La Garisenda, alta poco meno di 48 metri e pendente di oltre tre metri, non è nuova a problemi strutturali. Costruita nel XII secolo, ha sempre convissuto con una forte inclinazione dovuta alla natura del terreno e alle fragilità delle fondamenta. Già nei primi del Novecento furono avviati interventi di consolidamento, ma è negli ultimi due anni che la situazione è tornata ad essere critica. Nell’autunno 2023, i sensori installati sulla torre registrarono movimenti anomali e microfratture alla base. Le autorità comunali chiusero via San Vitale e piazza di Porta Ravegnana, istituendo un perimetro di sicurezza e un piano di emergenza in caso di crollo. Da allora la Garisenda è sotto costante osservazione, con un sistema di monitoraggio 24 ore su 24 gestito da un comitato tecnico-scientifico e dall’Università di Bologna.

Nel maggio 2025 il Comune ha presentato il progetto esecutivo di messa in sicurezza, che prevede l’installazione di una struttura metallica temporanea — i cosiddetti “cavalletti di Pisa” — per stabilizzare la torre. È prevista anche una fase di consolidamento del basamento mediante iniezioni di malta, insieme a un nuovo piano di sensori e analisi geotecniche. I lavori, finanziati anche con fondi del PNRR, dovevano entrare nel vivo tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026. Ma la torsione rilevata ora potrebbe modificare l’intero calendario. Il rischio è proprio quello di perdere i 5 milioni di fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza a causa di un allungamento dei tempi dei lavor.

“Serve un nuovo cronoprogramma”, spiegano dal comitato tecnico, “perché gli ultimi dati impongono un ripensamento del metodo operativo”. Le nuove misurazioni indicano che la Garisenda continua a muoversi, seppure lentamente. Ogni intervento, anche minimo, può alterare l’equilibrio di una struttura vecchia di novecento anni. “È come operare su un paziente fragile”, ha spiegato un ingegnere coinvolto nel progetto. “Ogni passo deve essere calibrato e verificato in tempo reale”. Intanto, la Protezione civile mantiene attive le misure di sicurezza attorno alle Due Torri, mentre il Comune rassicura: “Non ci sono segnali di pericolo imminente, ma il livello di attenzione resta massimo”.



