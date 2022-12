Bologna, donna accoltellata al collo dall'ex marito che poi tenta la fuga

Una donna di 25 anni è stata portata in gravissime condizioni all'ospedale Maggiore, con una profonda ferita al collo. È accaduto questa mattina in un'abitazione nel centro di Bologna, in via Rialto. A colpirla con un'arma da taglio, con tutta probabilità, l'ex marito, di origine marocchina, che subito dopo è fuggito, ma è stato prontamente bloccato grazie a un intervento congiunto di polizia e carabinieri. Sul posto, oltre alle forze dell'ordine per i rilievi, sono presenti il Pris per la custodia temporanea dei minori, visto che in casa erano presenti anche i tre figli minori. Proprio loro, secondo la prima ricostruzione del Tgr Emilia-Romagna, sarebbero scesi in strada a chiedere aiuto. La donna, riferisce l'Ansa, è stata subito sottoposta ad un intervento in sala operatoria e trasferita nel reparto di Rianimazione; la sua prognosi è riservata.

L'uomo, 31enne, per procurarsi un mezzo e scappare ha minacciato la conducente di un'auto, facendola scendere dalla vettura. A quel punto si è messo alla guida e in via De' Carbonesi ha avuto un incidente. La sua fuga è proseguita a piedi verso piazza Galilei, dove è stato bloccato dalla polizia. L'uomo sarebbe stato portato in questura in seguito al tentato femminicidio. I figli, due maschi ed una femmina, che sono stati affidati alle cure dei servizi sociali. Del caso si sta occupando il pm Nicola Scalabrini, che si è anche recato sul posto, insieme ai carabinieri e alla polizia.