Bologna: droga e prostituzione con minorenni, 6 indagati

Droga e sesso in una dimora di Pianoro, nel Bolognese. A far partire l'inchiesta, lo scorso febbraio, la mamma di una 17enne che ne ha denunciato la scomparsa dopo che da diverse notti non rientrava a casa. Il giorno successivo – come descrive Il Resto del Carlino - la ragazza ha raccontato agli inquirenti un presunto giro di festivi a base di cocaina e prostituzione, anche minorile. Sono così scattate le indagini. Dal telefonino della minorenne sono emerse chat e foto molto esplicite, grazie alle quali gli investigatori hanno ricostruito quanto stesse accadendo. Secondo quanto ricostruito da Il Resto del Carlino, la ragazza ha parlato di dosi in cambio di sesso. In un caso, ne è scaturito anche un video poi finito in rete.

Nella serata di ieri i Carabinieri hanno eseguito sei misure cautelari nei confronti di altrettante persone accusate a vario titolo di induzione alla prostituzione e reati in materia di stupefacenti. Per uno degli indagati – racconta l'Ansa - è stato disposto il carcere. Tra le persone coinvolte nell'indagine, tutte tra i 27 e i 49 anni, ci sono un avvocato e un agente immobiliare, aspirante politico, conosciuto nel mondo del tifo della pallacanestro cittadina.