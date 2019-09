Bologna: fa la pipì vicino commissariato, 5000 euro di multa

Un 23enne di origine tedesca è stato sorpreso a far pipì contro un muro in pieno centro a Bologna, tra l'altro vicino a un Commissariato di Polizia, ed è stato multato per 5mila euro per atti contrari alla pubblica decenza. È accaduto la scorsa notte, intorno a mezzanotte e mezza, in via de' Coltellini, a due passi dalla sede delle forze dell'ordine di Due Torri San Francesco. A scoprire il ragazzo è stata una pattuglia di passaggio che stava rientrando in sede. Gli agenti hanno invitato il 23enne a rivestirsi e lo hanno sanzionato.