Bologna: Giampaolo Amato indagato anche per la morte della suocera.

Giampaolo Amato, il medico bolognese arrestato ieri per l'omicidio della moglie, Isabella Linsalata, risulta indagato anche per la morte della suocera, Giulia Tateo, deceduta 22 giorni prima della figlia. Emerge dall'ordinanza di custodia cautelare firmata dal Gip Claudio Paris, che rileva pero' che gli esiti medico-legali su questo secondo caso di possibile omicidio con somministrazione di farmaci necessitino di indagini di conferma'. Per il Gip il movente dell'omicidio di Isabella Linsalata resta di tipo sentimentale, senza tuttavia potere escludere l'incidenza di spinte di tipo economico'.

