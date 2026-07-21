CRONACA Bologna, guerriglia in centro dopo la morte di Fakir Devastazioni e fino a 80 agenti feriti. Meloni: "Violenza inaccettabile". Lepore chiede piena luce sul decesso del 43enne, mentre le proteste si estendono a Firenze.

Una notte di guerriglia urbana nel cuore di Bologna. La città si risveglia ferita dopo gli scontri esplosi al termine del corteo per Abderrahim Fakir, il 43enne morto durante un fermo di polizia. Una frangia di attivisti e anarchici ha trasformato il centro in un campo di battaglia: dehor devastati, biciclette del bike sharing distrutte, un'auto del Comune data alle fiamme. Pesantissimo il bilancio dei disordini: i sindacati di polizia parlano di fino a 80 agenti feriti, colpiti da pietre, bottiglie e bombe carta.

"Un disastro annunciato", denunciano, accusando chi avrebbe alimentato il clima di tensione. Condanna netta anche dal presidente dell'Emilia-Romagna Michele de Pascale: "Gli scontri e gli atti vandalici non hanno nulla a che vedere con la richiesta di verità e giustizia della famiglia di Fakir. Sono soltanto l'ennesimo pretesto per una notte di violenza". Solidarietà alle forze dell'ordine e ai sanitari, mentre invita ad attendere l'esito delle indagini.

La vicenda incendia anche lo scontro politico. Giorgia Meloni definisce "inaccettabile" quanto accaduto, chiede che ogni eventuale responsabilità sulla morte di Fakir venga accertata "con il massimo rigore", ma avverte: "Nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine". Per la premier, chi ha messo a ferro e fuoco Bologna "non cercava la verità, cercava lo scontro" e alimentare odio contro un Corpo dello Stato è "un grave atto di irresponsabilità". Sulla stessa linea Matteo Salvini, che invita a fermare "linciaggi mediatici" contro chi indossa una divisa e a lasciare che sia la magistratura a fare piena luce sui fatti. "L'Italia non è uno Stato di polizia" afferma il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, ricordando che agli inquirenti sono già state consegnate anche le immagini delle bodycam. "La sicurezza non è né di destra né di sinistra, è un diritto dei cittadini", ribadisce.

Di segno opposto le parole del sindaco Matteo Lepore, che parla di una città ferita, chiede chiarezza e sostiene che la politica non possa scaricare il tema della sicurezza soltanto sulle forze dell'ordine.

Mentre le indagini proseguono e le immagini delle bodycam sono al vaglio degli inquirenti, la mobilitazione non si ferma: oggi a Firenze è in programma un presidio promosso da Anpi, Arci e Cgil. Il caso Fakir è ormai diventato un caso nazionale, al centro di un confronto sempre più duro tra piazze, politica e istituzioni.

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