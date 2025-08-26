CONTROLLI Bologna, i Nas sequestrano 674 kg di conserve e succhi di frutta a rischio botulino L'ispezione dei Carabinieri in un’azienda agricola della provincia ha scovato condizioni igieniche precarie con sporcizia, polvere, ragnatele e guano

Centinaia di vasetti di vetro già utilizzati più volte, in alcuni casi ancora sporchi, pronti ad essere nuovamente riempiti. Numerosi contenitori di confetture autoprodotte, privi di etichette e non conformi. Oltre 1.500 vasetti e bottiglie di confetture e succhi di frutta, in larga parte privi di etichettatura, che risalivano agli anni 2010, 2012 e 2018. Ambienti di lavorazione e stoccaggio con sporcizia, polvere, ragnatele e addirittura guano.

È quanto hanno scoperto nei giorni scorsi i Nas di Bologna, in una azienda agricola della provincia, attiva nella produzione e nella vendita di confetture e succhi di frutta. L'ispezione è avvenuta durante una serie di recenti controlli nell'ambito della campagna di prevenzione e sicurezza alimentare 'Estate Tranquilla 2025', disposta dal Comando carabinieri per la Tutela della Salute di Roma e intensificata a seguito degli ultimi casi di botulismo.

Con 4 morti e oltre 20 ricoverati, l'estate 2025 infatti ha riportato in evidenza la pericolosità del botulino, la tossina letale generata dal batterio Clostridium botulinum.

I Carabinieri parlano della "assoluta inadeguatezza delle procedure di pastorizzazione adottate, rivelatesi insufficienti a garantire la sicurezza delle conserve alimentari e tali da esporre i consumatori al concreto rischio di sviluppo della pericolosa tossina botulinica".

All'esterno della struttura, poi, i militari hanno inoltre accertato la preparazione di passata di pomodoro in un paiolo di rame arrugginito, alimentato con legname di pallet dismesso. Al termine del controllo, i carabinieri hanno sottoposto a sequestro amministrativo 674 chili di confetture e succhi di frutta, per un valore stimato di oltre 15mila euro. Dell'esito dell'ispezione è stata informata l'Ausl che ha disposto l'immediata sospensione dell'attività di produzione, stoccaggio e commercio di conserve alimentari, quantificata in circa 150mila euro. Per le violazioni accertate, sono state comminate sanzioni amministrative per totale di 4.500 euro.

