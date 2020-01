BOLOGNA Bologna: i Portici candidati a Patrimonio Unesco

È stata deliberata dal Consiglio Direttivo della Commissione Nazionale Italiana per l'Unesco la presentazione della candidatura dei Portici di Bologna alla lista del Patrimonio Mondiale per il 2020. I famosi Portici vengono riconosciuti come “un elemento identificativo della città di Bologna, e punto di riferimento per uno stile di vita urbano sostenibile, in cui gli spazi religiosi, civili e le abitazioni di tutte le classi sociali sono ben integrate”.



