Bologna: in manette banda di ladri tutti sopra i 60 anni d'età.

Sfiora i 70 anni l'età media dei componenti di una banda di rapinatori, smantellata nel Bolognese dai Carabinieri della Compagnia San Giovanni in Persiceto. Sono accusati di almeno tre colpi, messi a segno nel maggio 2019 alla Conad di Funo di Argelato, al discount Dipiù di Zola Predosa e all'Ecu di Sasso Marconi.

In carcere, raggiunti da provvedimenti di custodia cautelare, sono finiti due siciliani di 61 e 65 anni e un bolognese di 74 anni, tutti già con precedenti. Altri due complici sono indagati a piede libero. Oltre che delle rapine, compiute con un'arma giocattolo senza tappo rosso obbligatorio, rispondono anche di ricettazione di due vecchie Fiat Uno rubate, utilizzate per scappare dopo gli assalti. La banda è sospettata anche di altri episodi, sui quali le indagini sono ancora in corso.

Al terzetto i Carabinieri sono arrivati esaminando le immagini di varie telecamere: dei supermercati, comunali e anche delle abitazioni di privati cittadini, che hanno collaborato con gli investigatori.



