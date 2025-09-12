Bologna, inseguimento finisce in tragedia: 18enne morto e un ferito grave in via Murri

Un inseguimento iniziato all’alba in via Tolmino e terminato pochi minuti dopo in via Murri, a Bologna, si è trasformato in tragedia. Un ragazzo albanese di 18 anni è morto sul colpo, mentre l’amico 19enne è rimasto ferito e trasportato in codice 2 all’ospedale Maggiore. I due, ospiti di comunità per minori stranieri non accompagnati, viaggiavano a bordo di un’Audi A3 risultata rubata.

Secondo la ricostruzione della Questura, intorno alle 5 una pattuglia del commissariato Santa Viola ha notato la vettura sospetta al semaforo. Alla richiesta di fermarsi, i giovani sono ripartiti a tutta velocità. La volante, che non avrebbe mai avuto contatto diretto con l’auto, li ha inseguiti perdendoli poco dopo. Pochi minuti più tardi, all’altezza di via dei Lamponi, l’Audi ha perso il controllo, carambolando contro un palo e altre auto in sosta. L’impatto è stato devastante: la vettura si è praticamente spezzata in due e il passeggero è stato sbalzato fuori dall’abitacolo.

Sul posto sono intervenuti polizia, vigili del fuoco e sanitari del 118. All’interno dell’auto sono stati rinvenuti un martelletto frangivetro, un tirapugni, un braccialetto d’oro e un mazzo di chiavi di appartamento, ora al vaglio degli inquirenti. Le telecamere di una farmacia e diversi video amatoriali confermano la folle corsa e il violento schianto.

Il 19enne alla guida, privo di precedenti, potrebbe ora rispondere di omicidio stradale. La vittima, invece, risultava già nota per furto e resistenza a pubblico ufficiale. Il sindaco Matteo Lepore ha invitato ad attendere l’esito delle indagini per chiarire ogni dettaglio. Nel frattempo via Murri è rimasta chiusa per ore, con bus e auto deviati, mentre la polizia scientifica ha svolto i rilievi.







