CRONACA Bologna, morte Abderrahim Fakir: applicata la nuova norma sullo 'scudo' per gli agenti Sono stati iscritti nell'apposito registro previsto per i casi di presenza di una causa di giustificazione. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo

La Procura di Bologna cerca di fare luce sulla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne di origine marocchina deceduto ieri, domenica nel quartiere Pilastro di Bologna dopo essere stato ammanettato e bloccato a terra da due agenti di polizia. I pubblici ministeri stanno acquisendo in queste ore tutto il materiale necessario per ricostruire l’intero sviluppo dei fatti che, spiegano, sono di più ampia estensione temporale rispetto al video di circa 5 minuti che è stato diffuso in rete e ha fatto il giro dei media nazionali.

Al vaglio degli inquirenti anche le riprese della bodycam in dotazione a uno dei poliziotti intervenuti in via Svevo, che hanno fermato il 42enne mentre stava dando in escandescenze. Si indaga per il reato di omicidio colposo, ma i due agenti e i quattro operatori sanitari presenti sulla scena non sono formalmente nel registro degli indagati: è stata infatti applicata per la prima volta la nuova norma sullo “scudo” per gli agenti del decreto sicurezza, che prevede un’iscrizione separata per i soggetti cui viene attribuito un fatto di reato in presenza di una causa di giustificazione.

Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha intanto indetto per questa sera, lunedì, alle 19, una manifestazione in piazza Nettuno, per chiedere che venga fatta piena luce sulla morte di Fakir. “Era una persona estremamente gentile e un lavoratore”: così lo descrive la legale che lo stava assistendo nel procedimento per la conferma del permesso di soggiorno. “È l’ultimo dei miei assistiti”, afferma, “per cui avrei immaginato una fine del genere”.

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