Bologna: oltre 100 piante per combattere il caldo nelle piazze del centro storico

Contro il caldo sempre più intenso e le ondate di calore cittadine, si moltiplicano le iniziative green. L'azione messa in campo dal Comune di Bologna è senza precedenti: oltre100 alberi nelle piazze del centro per aumentare le zone di ombra. Per autorizzare queste installazioni, il Sindaco Matteo Lepore ha firmato un’ordinanza contingibile e urgente contenente "misure volte al miglioramento del microclima urbano nel centro della città".

Nella centralissima piazza Nettuno sono così state collocate ieri le prime 66 piante, di cui 46 alberi di circa 4 metri di altezza e 20 arbusti di circa 2/2,5 mt di altezza. Dopo piazza Nettuno toccherà oggi a piazza Re Enzo e seguiranno, tra lunedì e mercoledì, piazza del Francia, piazza Galvani, piazza della Mercanzia e piazza De Celestini.

Le piante rimarranno installate fino a settembre per poi venire piantate nei giardini scolastici dei nidi e delle scuole d’infanzia della città.