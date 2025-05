CRONACA Bologna, omicidio in via Zanolini: fermata la moglie di Giuseppe Marra La donna è stata trovata in stato confusionale, con addosso tracce di sangue. Per gli inquirenti è lei l’unica presente in casa al momento della morte. "Respinge le accuse", afferma l'avvocata.

Bologna, omicidio in via Zanolini: fermata la moglie di Giuseppe Marra.

È stata fermata con l'accusa di omicidio Lorenza Scarpante, 56 anni, moglie di Giuseppe Marra, il 59enne trovato senza vita nel suo appartamento di via Zanolini, a Bologna. La donna, in evidente stato confusionale, è stata vista scendere in strada insanguinata, chiedendo aiuto: "È caduto, mio marito è caduto, chiamate qualcuno", ha gridato. Ma all’arrivo dei soccorsi, l’uomo era già morto, riverso a faccia in giù nell’ingresso di casa.

In un primo momento si era ipotizzato un incidente domestico. Solo più tardi, grazie al medico legale Filippo Pirani, è emersa la verità: almeno due ferite alla testa, una molto profonda. Nessun segno di effrazione, nulla di rubato. In casa, solo la donna e un gattino.

I carabinieri del nucleo investigativo, coordinati dalla pm Manuela Cavallo, hanno passato al setaccio l’appartamento, le cantine, i garage e i cassonetti alla ricerca dell’arma del delitto, mai ritrovata. È stata rinvenuta una sostanza, presumibilmente cocaina, che sarà analizzata.

Scarpante, piantonata a vista in ospedale, è stata sottoposta ad analisi tossicologiche prima di essere interrogata per ore. Al termine, è scattato il fermo per omicidio aggravato.

Lorenza Scarpante respinge però le accuse, come spietato all'ANSA l'avvocata Cristiana Soverini, che ha assistito la donna nell'interrogatorio di fronte alla pm Manuela Cavallo e ai carabinieri, proseguito fino a tarda notte, all'esito del quale la 56enne è stata fermata. "È stata sentita dal pubblico ministero ed è palesemente sotto choc, ha risposto a tutte le domande e respinge ogni addebito, ha cercato di collaborare", dice l'avvocata. La 56enne avrebbe in sostanza riferito di aver trovato il marito "in quelle condizioni". La legale ha fatto anche notare la significativa differenza di prestanza fisica tra la donna e l'uomo.



I vicini parlano di litigi frequenti. Qualcuno ha riferito di aver sentito un tonfo nella notte. La coppia, originaria di Aosta, viveva a Bologna dal 2021 e gestiva un negozio di cannabis legale. Il figlio era fuori città al momento dei fatti. L'appartamento è ora sotto sequestro, mentre proseguono le indagini.





