Bologna. Otto arresti e sequestri per 1,5 milioni di euro. Sospetti legami con la ’ndrangheta

Maxi operazione della Polizia di Stato e della Direzione Investigativa Antimafia tra Emilia-Romagna, Lazio, Calabria e Campania: otto persone sono state raggiunte da misure cautelari e beni per oltre un milione e mezzo di euro sono stati sequestrati nell’ambito dell’inchiesta “Bononia Gate”, coordinata dalla Procura Distrettuale di Bologna.

Secondo gli inquirenti, al centro dell’indagine ci sarebbe un gruppo criminale con base nel capoluogo emiliano, specializzato in truffe, bancarotte pilotate, riciclaggio e frodi ai danni dello Stato, e con presunti legami con la ’ndrangheta, in particolare con la potente cosca Piromalli-Molè della Piana di Gioia Tauro. Le indagini, avviate nel 2021, hanno svelato un sistema ben organizzato: tramite società di comodo intestate a prestanomi, il gruppo avrebbe costruito un circuito di aziende fittiziamente “floride”, grazie a bilanci manipolati e fatture false.

L’obiettivo, secondo l’accusa, era quello di ottenere finanziamenti bancari garantiti dallo Stato, anche attraverso il Mediocredito Centrale, per poi prosciugare i conti e mandare le imprese al fallimento. Dietro le operazioni finanziarie, la regia di due commercialisti, uno bolognese e uno romano, ritenuti i “consiglieri” del sodalizio. Il professionista emiliano è stato sottoposto all’obbligo di dimora e al divieto di esercitare l’attività contabile per un anno.

L’inchiesta ha visto impegnati circa 100 operatori di polizia tra la Squadra Mobile di Bologna, il Servizio Centrale Operativo (SISCO) e la DIA, che hanno ricostruito un articolato sistema di riciclaggio e reimpiego dei proventi illeciti, con ramificazioni anche nel Lazio.







