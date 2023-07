LIBERTÀ Bologna, Patrick Zaki: "Momento indescrivibile, ora giustizia per Giulio Regeni" A concludere i festeggiamenti, il saluto di Piazza Maggiore e l'incontro con il sindaco di Bologna Matteo Lepore. Presente tra la platea anche la Segretaria del PD Elly Schlein.

Dopo più di tre anni l'Università di Bologna e tutta la città riabbracciano Patrick Zaki, studente dell'alma mater e attivista egiziano arrestato nel 2020 al Cairo per la sua attività di tutela dei diritti Lgbtq+. Calorosa e carica di emozioni l'accoglienza dell'Alma Mater. Il rettore dell'ateneo Giovanni Molari e la professoressa Rita Monticelli, che ha seguito Patrick nel corso del suo master, gli hanno consegnato la pergamena di laurea conseguita proprio durante la prigionia in Egitto il 5 luglio: “È stato il viaggio più importante della mia vita – afferma – ora giustizia per Giulio Regeni”.

"Sono stati tre anni difficili, a tratti drammatici - afferma il rettore Giovanni Molari - ma ora è il momento della festa e credo sia bellissimo per tutti".

Non abbiamo mai perso la speranza di riavere Patrick con noi, aggiunge Rita Monticelli, che rivolge anche un ringraziamento speciale alla stampa per aver tenuto alta l'attenzione sul caso. A concludere i festeggiamenti il saluto di Piazza Maggiore e l'incontro con il sindaco di Bologna Matteo Lepore. Presente tra la platea anche la Segretaria del PD Elly Schlein.

Nel servizio le interviste a Patrick Zaki, Giovanni Molari (Rettore Università di Bologna) e Rita Monticelli (Professoressa)

