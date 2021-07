Bologna, Rimini e Bertinoro per Eurovision 2022: l'Assemblea legislativa appoggia le candidature

Bologna, Rimini e Bertinoro si candidano a ospitare lo Eurovision 2022: è la proposta che parte dalla Regione Emilia-Romagna. L'Assemblea legislativa ha approvato un ordine del giorno per sostenere questa proposta in tutte le sedi opportune. Dopo la vittoria dei Maneskin all'edizione 2021 a Rotterdam, la manifestazione tornerà in Italia dopo 31 anni e sono già 17 le città che si sono candidate. Per i consiglieri che hanno presentato l'odg, Massimiliano Pompignoli della Lega e Manuela Rontini del Pd, si tratterebbe di "un'occasione importante per il rilancio e la visibilità dei nostri territori dopo lunghi mesi di isolamento e restrizioni a causa del Covid".