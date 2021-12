BOLOGNA Bologna: Salaborsa compie 20 anni e si raddoppia

Era il 13 dicembre 2001 quando la storica Salaborsa all'interno di Palazzo d'Accursio, sede del Comune di Bologna, dopo un lungo intervento di ristrutturazione, riapriva le proprie porte ai cittadini, non ospitando più come aveva fatto per tanti anni gli uffici amministrativi comunali, bensì una biblioteca multimediale all'avanguardia. Da quel giorno sono passati vent'anni e per festeggiare Salaborsa raddoppia, e presenta nuovi progetti. Innanzitutto la nuova biblioteca Salaborsa Lab, che aprirà il prossimo marzo in vicolo Bolognetti, nella sede della biblioteca dedicata a Roberto Ruffilli. Uno spazio che diventerà un centro operativo per nuovi laboratori e percorsi trasversali, per la ricerca e la sperimentazione nel campo della lettura, dei nuovi linguaggi e tecnologie (gaming, coding, robotica, fablab). "Perché questo è stato un luogo all'avanguardia fin dalla nascita e continua ad esserlo", ha detto Veronica Ceruti, direttrice settore Biblioteche comunali. Nella Salaborsa Lab prenderà vita il progetto Liquid Lab, "per vivere in modo partecipativo la cultura digitale", ha spiegato Paolo Martinelli, presidente di Archilabò.

