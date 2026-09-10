DOPO 1200 GIORNI Bologna svela il suo primo tram: prove al via, passeggeri a bordo dalla primavera Il primo convoglio della nuova rete tranviaria è arrivato nel deposito di Borgo Panigale. È lungo quasi 35 metri e può trasportare fino a 300 persone. Ora parte la fase dei collaudi

Bologna svela il suo primo tram: prove al via, passeggeri a bordo dalla primavera.

Dopo oltre 1.200 giorni di cantieri, il tram di Bologna prende finalmente forma. Il primo convoglio della nuova rete è stato presentato nel deposito di Borgo Panigale, dove inizieranno le prove prima dei test su strada previsti già entro settembre.

Il mezzo, prodotto da CAF nello stabilimento spagnolo di Irun, è lungo 34,7 metri ed è bidirezionale. Può trasportare 223 passeggeri in condizioni ordinarie e arrivare fino a 300 nei momenti di massimo affollamento. Il pianale è completamente ribassato per facilitare l'accessibilità e le batterie permetteranno al tram di viaggiare anche nei tratti del centro storico privi della linea aerea di alimentazione.

La livrea gialla e oro è stata scelta attraverso una consultazione online alla quale hanno partecipato oltre 29mila persone. Ogni convoglio avrà inoltre un proprio nome, che sarà individuato con il coinvolgimento delle scuole bolognesi. Quello arrivato a Bologna è il primo dei 35 tram già ordinati. L'accordo quadro con CAF consente però di ampliare la flotta fino a un massimo di 60 mezzi.

L'obiettivo dell'amministrazione è avviare il primo servizio tra Borgo Panigale e il centro nella primavera del 2027, anche se il calendario resta subordinato al completamento dei collaudi e all'omologazione. "Pensiamo in primavera di essere pronti", ha spiegato il sindaco Matteo Lepore, annunciando anche l'intenzione di prevedere gratuità e agevolazioni nei primi mesi di esercizio, come segnale dopo i disagi provocati dai cantieri.

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