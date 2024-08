PESARO Bomba d'acqua a Pesaro, chiusa la statale 16 per due ore Allagamenti e frana nella notte, venti interventi dei pompieri

Bomba d'acqua a Pesaro, chiusa la statale 16 per due ore.

Una bomba d'acqua, durata 15 minuti, si è abbattuta nella notte su Pesaro creando allagamenti e uno smottamento sulla statale Adriatica 16. Una parte di terreno sovrastante ha raggiunto la carreggiata rimasta chiusa per due ore poi riaperta con senso unico alternato di marcia. L'allarme è scattato attorno alle 3. Una grossa quantità di pioggia è caduta in poco tempo creando problemi soprattutto nella zona periferica tra l'autostrada e il centro città. Una ventina gli interventi del vigili del fuoco dove il centralino ha suonato ininterrottamente per garage e cantine di abitazioni allagate. Interessato anche un hotel. Gli interventi questa mattina sono ancora in corso.

