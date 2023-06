MALTEMPO Bomba d'acqua nel Maceratese, evacuate alcune persone

Una bomba d'acqua ha colpito la provincia di Macerata, ieri attorno alle 19. Il violento nubifragio in un'ora ha causato garage allagati, smottamenti, chiusura di strade, alberi caduti e disagi. Nelle frazioni di Villa Potenza e di Sforzacosta alcune persone sono state evacuate dai piani più bassi degli edifici. Per oggi le scuole, nelle due località, saranno chiuse per consentire controlli ed effettuare eventuale manutenzione.

