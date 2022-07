Bombardieri (Uil): 'con il governo incontro positivo'

"La valutazione è positiva. Il governo si è impegnato con noi a fare interventi strutturali sulla decontribuzione per aumentare il netto in busta paga dei lavoratori dipendenti e ad anticipare la rivalutazione delle pensioni prevista per gennaio. Era quello che avevamo chiesto. Stop ai bonus ma interventi strutturali". Così il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, al termine dell'incontro a Palazzo Chigi. Per quanto riguarda il bonus 200 euro "il governo si è impegnato a recuperare i lavoratori rimasti fuori, come quelli dell'agricoltura", ha aggiunto.