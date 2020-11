REGIONE Bonaccini, ancora in isolamento, sottolinea la responsabilità degli emiliano-romagnoli Il presidente della Regione ringrazia tutti coloro che hanno un'attività che hanno dovuto sospendere o limitare

Il presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, affida a Facebook una riflessione sul difficile periodo dell'Italia e della Regione. Ringrazia innanzitutto chi lo ha contattato per un saluto e un incoraggiamento, dopo la notizia della sua positività al Covid. Dichiara infatti di proseguire il periodo di isolamento e le terapie per curare la polmonite bilaterale che lo ha colpito. Oggi Bonaccini non presiede la riunione delle Regioni, sostituito dal vicepresidente Toti. Per l'Emilia-Romagna è presente il sottosegretario Davide Baruffi.

“C’è un forte senso di responsabilità che sta continuando a dimostrare la stragrande maggioranza degli emiliano-romagnoli”, sottolinea. “È naturale avere anche visioni discordanti – scrive nel post -, ma per uscire dalla pandemia abbiamo un'unica strada davanti: lavorare insieme per abbassare il prima possibile la curva dei contagi, svuotare gli ospedali e aiutare medici, infermieri e operatori sanitari, encomiabili ogni giorno”. L'obiettivo è infatti continuare a garantire la gran parte delle attività sanitarie ordinarie.

Poi un pensiero e un ringraziamento alle categorie di lavoratori più colpite, come commercianti, esercenti, baristi, ristoratori, gestori di palestre, piscine e società sportive, artisti e operatori culturali e dello spettacolo e tutti coloro che hanno un’attività che hanno dovuto sospendere o limitare. “Il vostro sconforto e la vostra preoccupazione – dichiara Bonaccini - sono più che comprensibili, ma in una situazione davvero difficile state dimostrando una maturità e una coscienza civica non scontate”. Anticipa inoltre che in Giunta regionale si sta lavorando per misure di sostegno “che possano integrare i ristori nazionali”. Anche in sede di Conferenza delle Regioni il tema degli aiuti è stato posto come priorità assoluta.



