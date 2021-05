Bonaccini con il passaporto vaccinale anticiperemo di un mese l'Europa

Il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini ha sottolineato l'importanza di quanto dichiarato dal premier Mario Draghi parlando di passaporto vaccinale perchè "anticiperemo di circa un mese l'Europa" con questo documento "per far venire qui quelli che dimostrano di non mettere in pericolo la salute di nessuno e che potranno arrivare da altre parti d'Europa e del mondo". Sulle isole cosiddette 'covid free' - ha osservato sorridendo - non avendo isole in Regione, abbiamo fatto un accordo con le parti sociali e inizieremo a consegnare i vaccini per fare degli hub in ogni provincia dove andare a vaccinare e il tema".

Sul fronte vaccinale "le cose cominciano ad andare meglio. "Entro la fine dell'estate se le previsioni saranno confermate per ciò che sono i contratti sottoscritti tra aziende fornitrici e Unione Europea, in Emilia-Romagna avremo vaccinato tutti coloro che si vogliono vaccinare". Apriremo entro fine maggio a chi ha meno di 60 anni, abbiamo sottoscritto il protocollo con le parti sociali e quindi, sempre a fine maggio apriremo anche alle aziende. È evidente - ha concluso Bonaccini - che per fare tutto questo c'è bisogno di tanti vaccini".

Bonaccini è intervenuto anche sul coprifuoco, con l'auspicio che metà mese il Governo decida di toglierlo alle 22.