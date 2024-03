SPOR E TURISMO Bonaccini: “Due milioni di turisti per il Tour de France in Emilia-Romagna” Per le tre tappe italiane - Firenze-Rimini, Cesenatico-Bologna e Piacenza-Torino - si stimano oltre 150mila presenze negli alberghi. Oltre 200 paesi collegati alle dirette tv per promuovere ancora di più la Regione

Bonaccini: “Due milioni di turisti per il Tour de France in Emilia-Romagna”.

Il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, parlando a giornalisti a Berlino alla vigilia del Fiera internazionale del turismo, ha sottolineato che "lo scorso anno, nonostante l'alluvione, abbiamo avuto un incremento di quasi il 6% delle presenze turistiche, cioè dei pernottamenti, e quasi il 9% degli arrivi" in più rispetto al 2022: un "record" che supera pure quello "prepandemico" del 2019. "Ma soprattutto - ha aggiunto - lo scorso anno, nonostante l'alluvione, abbiamo fatto il record di turisti dell'Emilia Romagna: poco meno di 62 milioni di presenze turistiche”.

Bonaccini ha poi sottolineato che per le tappe del Tour de France nella sua regione arriveranno due milioni di turisti appassionati di ciclismo e ci saranno oltre 150 mila presenze negli alberghi. Il governatore ha premesso che circa il turismo sportivo "c'è questa novità storica: dopo 110 anni di Tour de France, mai era successo" che ci fossero "intere tappe in Italia”, soprattutto la partenza e le prime tre in Emilia Romagna: "la Firenze-Rimini, poi la Cesenatico-Bologna in onore di Marco Pantani e poi la Piacenza-Torino”.

“Avere 200 paesi che manderanno le immagini in diretta televisiva degli Appennini, del mare, dei siti Unesco, delle città d'arte, dei borghi antichi, ci permetterà di promuovere ancora di più e meglio l'Emilia Romagna", ha aggiunto

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: