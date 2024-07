Bonaccini e Banfi aprono i 'salotti' sulla Terrazza Dolce Vita. Stasera c'è Ricky Tognazzi

Nel video l'intervista di Francesca Biliotti a Simona Ventura

Già al debutto di questa quinta edizione, la Terrazza della Dolce Vita si conferma tra gli appuntamenti di maggior richiamo nell'estate riminese. Oltre un centinaio di persone hanno ascoltato ed applaudito i due ospiti d'eccezione della serata: l'ex presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini e l'attore Lino Banfi, accompagnato dalla figlia Rosanna, che ha incuriosito il pubblico raccontando del suo rapporto speciale con Papa Francesco.

Bonaccini, che tra l'altro il 6 luglio ha officiato proprio il matrimonio di Simona Ventura e Giovanni Terzi, si compiace di aver lasciato “una Regione più forte di 10 anni fa. La mia fortuna – ha detto - è stata guidare una regione dove ci sono gli emiliani e i romagnoli”. Oggi Europarlamentare, guarda alle nuove prospettive per l'Emilia-Romagna destinata a diventare la principale data valley in Europa. Questa sera ospiti alla Terrazza: Ricky Tognazzi e Simona Izzo. Verrà presentata in anteprima alla stampa l'esposizione "Ugo di noi. 100+2 anni di Ugo Tognazzi in mostra". Soddisfatta di questo nuovo ciclo di salotti all'aperto, Simona Ventura.

