Bonaccini: "Il sistema dei colori va eliminato". Le regioni si confrontano col governo.

"Io penso che il sistema dei colori vada eliminato: attualmente, ad esempio, in zona gialla è tutto uguale al bianco". Lo ha ribadito, parlando a 'Oggi è un altro giorno' su RaiUno, il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini. "Un anno fa - ricorda - ci fu il lockdown, quest'anno abbiamo chiuso praticamente solo discoteche e locali da ballo che andranno ristorati e poco altro, si è permesso giustamente a chi è vaccinato di continuare a fare le proprie attività".

D'accordo anche il sottosegretario alla salute Andrea Costa, "ora che c'è il super green pass - sottolinea al Corriere della Sera - bisogna avviare con le Regioni un percorso per il superamento dei colori". "C'è una platea del 90 per cento di vaccinati. Di fronte a questo il sistema dei colori generalizzati non ha più senso. L'unico criterio che deve rimanere è quello della zona rossa".



L'ipotesi di modificare significativamente il sistema delle fasce di colori per le regioni valutando i casi Covid soltanto tra i pazienti ricoverati che hanno sviluppato la malattia e, dunque, senza includere gli asintomatici ricoverati per altre patologie è emersa anche nel confronto fra governo e regioni. Al confronto hanno partecipato tecnici del ministero della Salute - tra questi il direttore Generale della Prevenzione, Giovanni Rezza, e il presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Cts, Franco Locatelli - e quelli delle Regioni, riuniti per un primo incontro. Dal governo frenata sulla riduzione a 5 giorni delle quarantene per i positivi sintomatici perché mancano, ad oggi, sufficienti evidenze scientifiche, e rimodulazione del contact tracing con l'obiettivo di focalizzarlo sui sintomatici visti gli alti numeri dei contagi.

