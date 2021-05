Bonaccini: Montecopiolo-Sassofeltrio benvenuti in Emilia Romagna

"Un grande benvenuto alle comunità di Montecopiolo e Sassofeltrio. Dopo 14 anni, i cittadini delle due comunità possono vedere concretizzate le proprie istanze nel passaggio all'Emilia-Romagna". Lo affermano il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, e l'assessore al Riordino istituzionale, Paolo Calvano, in seguito all'approvazione definitiva al Senato del disegno di legge sul passaggio dei due Comuni dalla Regione Marche all'Emilia-Romagna, con l'aggregazione alla provincia di Rimini. La legge entrerà in vigore alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. L'approvazione (166 sì, 41 no e 12 astenuti) ha chiuso un iter procedurale avviato con il referendum del 2007 nei due comuni, che contano circa 2.500 abitanti, dove la maggioranza (l'80%) si era espressa per il passaggio all'Emilia-Romagna.