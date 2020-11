E-R Bonaccini negativo al tampone: "Siamo l'Emilia-Romagna, ce la faremo" Un ringraziamento infine "ai medici, agli infermieri ed a tutti gli operatori sanitari, e grazie ancora -scrive il presidente della Regione - a tutti voi per i tantissimi messaggi che continuate ad inviarmi"

"Questa mattina ho ricevuto una bella notizia: sono risultato negativo all'ultimo tampone di controllo. Ancora per qualche tempo dovrò proseguire a casa le cure per la polmonite, che migliora ma non può certo essere trascurata, ma il ritorno alla normalità è oggi più vicino".

Lo scrive su Facebook il presidente dell'Emilia-Romagna e delle Regioni Stefano Bonaccini. "Per il momento continuo a lavorare da qui, ma certo oggi il cuore è più leggero. Mi raccomando - aggiunge, postando una sua foto sorridente - continuiamo tutti a seguire le regole di sicurezza, per proteggere noi stessi, chi ci è vicino e gli altri". Un ringraziamento infine "ai medici, agli infermieri ed a tutti gli operatori sanitari, e grazie ancora a tutti voi per i tantissimi messaggi che continuate ad inviarmi. Lo ripeto: insieme ce la faremo. Perché siamo l'Emilia-Romagna".



