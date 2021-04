Bonaccini: "Non escludo che l'Emilia Romagna torni arancione la prossima settimana"

Per il presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, non è escluso che dalla prossima settimana la regione cambi colore delle restrizioni anticovid.

"Abbiamo il numero dei casi che sta diminuendo, non escludo che si possa essere arancioni dalla prossima settimana", ha dichiarato ieri sera in collegamento con circa 350 esponenti di Confesercenti collegati su Zoom in videocall. "Non ve lo prometto perché non ho i numeri ultimi che il governo ci fornirà giovedì - avverte - Può darsi si sia rossi ancora la prossima settimana, arancioni quella dopo, ma in questo momento non posso escludere nulla".









Il presidente della regione difende la decisione di istituire la zona rossa prima ancora del governo e nota miglioramenti sul fronte dei numeri dei contagi: "L'Emilia-Romagna aveva un Rt che era arrivato a 1,39, oggi saremmo attorno allo 0,80. Ci fossero ancora le zone gialle saremmo lì. Vuol dire che chiusure e restrizioni stanno contando, come sempre sono le uniche che funzionano". Netto calo sul fronte dei contagi: "Questa settimana la chiuderemo per la prima volta sotto i 10mila, meno della metà di un mese fa".

Ieri la regione ha superato il milione di dosi di vaccino anti-Covid somministrate complessivamente. 322.386 sono i cittadini che hanno ricevuto due dosi in Emilia-Romagna, completando l'immunizzazione.