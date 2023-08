ALLUVIONE EMILIA-ROMAGNA Bonaccini: "Non mi sposterò di un millimetro finché non arriveranno rimborsi al cento per cento" La Regione approva un provvedimento-ponte per piccole e medie imprese e professionisti. Colla: "Evitare lo spopolamento economico"

La Regione Emilia-Romagna parte con un provvedimento-ponte per aiutare le imprese dopo le alluvioni, in attesa del pieno riconoscimento dei risarcimenti. Ci siamo mossi su alcune questioni irrisolte, spiega il presidente Bonaccini, usando fondi regionali per 2,7 milioni. C'è poi una proposta di legge che la Regione chiederà di approvare in tempi record, per l'utilizzo degli oltre 50 milioni di euro giunti dalle donazioni: la metà per l'acquisto di veicoli in sostituzione di quelli distrutti o rottamati, che è un rimborso non previsto dallo Stato, l'altra metà per interventi urgenti di ripristino del patrimonio pubblico, in particolare scuole, impianti sportivi e luoghi di cultura. Importante sarà l'incontro del 31 agosto col generale Figliuolo, commissario alla ricostruzione, col presidente Bonaccini e tutti i componenti del patto per il lavoro e per il clima, ossia sindaci, province, parti sociali.

Nel servizio le interviste a Stefano Bonaccini, presidente Regione Emilia-Romagna, e a Vincenzo Colla, assessore regionale Sviluppo economico e Lavoro

