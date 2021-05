COVID Bonaccini: "Obiettivo 2,5 milioni di vaccinazioni in Emilia-Romagna entro fine maggio"

"Obiettivo della campagna vaccinale in Emilia-Romagna di fine maggio è almeno 2,5 milioni di somministrazioni, per superare abbondantemente il milione e mezzo di cittadini già vaccinati con prima o seconda dose. Intanto siamo prima regione per persone vaccinate con più di 70 anni, quelle per età più a rischio". Lo dice il presidente della Regione Stefano Bonaccini, che ha fissato l'obiettivo mensile.

Ieri è stata superata la soglia di 1,7 milioni di somministrazioni: alle 18 sono state somministrate 22.857 dosi ,che portano il totale a 1.706.366. Le persone che hanno completato il ciclo sono 565.285, il 12,66% della popolazione regionale. Quelli che hanno ricevuto almeno una dose hanno superato il 25%.

