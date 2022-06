Bonaccini parla della questione Covid in regione: "non è finita"

"Non lanciamo un grido d'allarme, ma diciamo di fare attenzione perché non è finita". Così il presidente dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini commenta la risalita dei contagi da Covid. In regione i nuovi positivi sono 6.756 in più rispetto a ieri. Il 98% dei quali in isolamento a casa. Sono aumentati anche i ricoverati, arrivando a 955 (45 in più rispetto a ieri). I guariti sono 679 in più, ma sfortunatamente si registrano 7 decessi. A Rimini rimane solo un paziente in terapia intensiva. La speranza per il presidente dell'Emilia-Romagna è che diventi "un'endemia, cioè un'influenza, per quanto robusta, e non più una tragica pandemia; credo che la scienza dovrà dirci per quali fasce d'età, oltre ai più anziani e ai più fragili, si dovrà fare un eventuale richiamo del vaccino”.

