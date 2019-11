Bonaccini: "Porta aperta al Movimento 5 Stelle, ma vinciamo anche senza di loro"

Intervista a Stefano Bonaccini

In Emilia-Romagna, alle prossime elezioni regionali del 26 gennaio, "possiamo vincere con il Movimento 5 Stelle o senza" ma, se partecipassero "potrebbero avere la possibilità" di contribuire a "guidare una regione importante". Così, intervenendo alla trasmissione '24Mattino' di Simone Spetia e Maria Latella su Radio 24, il governatore della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ha replicato ai conduttori che gli chiedevano un commento sulla partecipazione, o meno, del Movimento 5 Stelle alla sua corsa alla presidenza. "Dovete chiederlo al Movimento 5 Stelle - ha osservato -: non li ho mai tirati per la giacca. Il Movimento 5 Stelle deve valutare" se vi sia spazio per "un accordo programmatico. Non credo a una alleanza" che si formi per "sconfiggere qualcun altro. Mi pare ci siano molte cose che uniscano più di quelle che dividono", ha concluso Bonaccini.

Una posizione ribadita anche a margine di 'Tutta un'altra storia', la tre giorni del Partito Democratico a Bologna. Nel video l'intervista.