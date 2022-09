EMILIA-ROMAGNA Bonaccini: "Rigassificatore e parco eolico off-shore a Ravenna con qualsiasi Governo"

"Noi con qualsiasi governo faremo il rigassificatore a Ravenna, perché siamo seri e serve all'Italia. Quando verranno completati i rigassificatori a Ravenna e Piombino non dipenderemo più dal gas russo e ci potremmo permettere di ridurre le bollette". Lo ha detto il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, durante il suo intervento al convegno inaugurale del Cersaie a Bologna. "Io mi sarei aspettato dall'Ue che facesse un po' come ha fatto per i vaccini, diventando acquirente unico, trattando i paesi europei tutti allo stesso modo, ma ci sono alcuni paesi che non lo hanno voluto fare, non si può continuare con l'unanimità di 27 paesi". Infine Bonaccini ha sottolineato: "Noi a Ravenna vogliamo organizzare insieme al rigassificatore il più grande parco eolico e fotovoltaico fluttuante a mare e vediamo se il prossimo Governo ce lo impedisce".

