Bonaccini si candida alle europee, "enorme gratitudine agli emiliano-romagnoli".

ll presidente della regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, correrà alle elezioni europee come candidato del Pd nella circoscrizione Nord Est. Ad annunciarlo la segretaria dem Elly Schlein, motivando la scelta con l'esigenza di candidare, per le elezioni dell'8 e il 9 giugno, “le energie migliori di cui disponiamo”.

"Questo messaggio è per tutti voi emiliano-romagnoli, con enorme gratitudine. Oggi non finisce nulla, oggi è un nuovo inizio. Abbiamo ancora tantissima strada da percorrere insieme". Con queste parole Stefano Bonaccini su Facebook accompagna un lungo video messaggio, dieci minuti, in cui spiega perché ha accettato di candidarsi. "Per me è stata una riflessione lunga", dice leggendo il messaggio, "sono stati questi dieci anni" alla guida dell'Emilia-Romagna "importantissimi, belli, faticosi ma molto importanti".

