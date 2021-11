Bonaccini: "Stiamo reggendo bene i ricoveri perché tante persone si vaccinano"

"La prima cosa da fare è proseguire con le vaccinazioni:", negli scorsi mesi "l'Italia era presa in giro ora è un modello per numero di vaccinati. Stiamo reggendo bene sul fronte dei ricoveri solo perché tante persone si vaccinano: in Emilia-Romagna siamo vicini al 90% delle persone con una dose e siamo all'88% con due dosi.









Non so cosa debba succedere per convincere le persone a vaccinarsi: basta andare a vedere in Romania e Russia dove la situazione è tragica". Lo ha detto il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, intervenuto alla trasmissione televisiva 'Mattino 5' su Canale 5. "La situazione oggi in Italia è migliore rispetto a altri Paesi europei - ha sottolineato ancora - : bisogna continuare a vaccinare e convincere" chi è scettico.

"Se non vogliamo più restringere - ha concluso Bonaccini - bisogna continuare a vaccinare".