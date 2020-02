Bonaccini vara la nuova giunta dell'Emilia-Romagna, mano tesa a "sardine" e M5s

I nomi della nuova Giunta regione dell'Emilia-Romagna hanno confermato le indiscrezioni della vigilia: si sapeva già di Elly Schlein vicepresidente, del vicesegretario della Cgil, Vincenzo Colla, al Lavoro e di Mauro Felicori alla Cultura, mentre la novità più rilevante riguarda il passaggio di Raffaele Donini dai Trasporti alla delega della Sanità. "Sarà una giunta 'sacchiana': giocheremo all'attacco e in pressing, vogliamo stare 100 metri avanti e non indietro". Stefano Bonaccini usa una metafora calcistica per presentare la nuova squadra che nasce "da personalità che tengono insieme competenze, rappresentatività territoriale e sensibilità politiche". Non è stato rispettato il principio di parità tra uomini e donne, ma Bonaccini ha spiegato che "un rapporto 60-40 vale un 50-50, e in Assemblea Legislativa la componente femminile è in maggioranza". Inoltre, l'ex assessore Emma Petitti è in pole position per guidare il consiglio regionale.

In cantiere, per le priorità, ci sono 10 milioni da dedicare alle giovani coppie che intendono trasferirsi in montagna, mentre l'obiettivo "è chiudere prima dell'estate i nuovi Patti per il Clima e il Lavoro". Se ne parlerà nella prima riunione di giunta prevista a Parma, itinerante come la seconda a Rimini: "Si starà poco in ufficio e molto in giro, ho avvisato tutti". L'ultima promessa è quella di dialogare con tutti. Dalle 'sardine' ("Quando capiranno la nostra proposta di autonomia, sono certo che la comprenderanno") al M5s: "Mi auguro si possa riprendere il dialogo interrotto in campagna elettorale".

La nuova Giunta regionale

Il presidente della Regione, STEFANO BONACCINI, mantiene per sé le seguenti deleghe: Programmazione Fondi europei, Autonomia, Sicurezza e legalità, Ricostruzione post sisma, Sport.

DAVIDE BARUFFI sarà il Sottosegretario alla Presidenza della Giunta.



Questi i componenti della futura Giunta

- ELLY SCHLEIN Vicepresidente - Contrasto alle diseguaglianze e all’emergenza climatica: Patto per il clima, Welfare, Politiche abitative, Politiche giovanili, Cooperazione internazionale allo sviluppo, Rapporti con l’Ue

- RAFFAELE DONINI Politiche per la salute

- VINCENZO COLLA Sviluppo economico e green economy, Lavoro, Formazione

- IRENE PRIOLO Ambiente, Difesa del suolo e della costa, Protezione civile

- ANDREA CORSINI Mobilità e trasporti, Infrastrutture, Turismo, Commercio

- BARBARA LORI Montagna, Aree interne, Programmazione territoriale, Pari opportunità

- ALESSIO MAMMI Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e pesca

- PAOLA SALOMONI Scuola, Università, Ricerca, Agenda digitale

- MAURO FELICORI Cultura e Paesaggi

- PAOLO CALVANO Bilancio, Personale, Patrimonio, Riordino Istituzionale