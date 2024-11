POLITICA ITALIA Bonelli (AVS): "Voto regionale, stanno creando un clima di scontro" Tiene banco il caso Albania, coi migranti riportati un'altra volta in Italia, ma anche gli scontri a Bologna a pochi giorni dalle elezioni

La politica italiana, tiene banco il caso Albania ma anche quanto accaduto a Bologna, a pochi giorni dal voto regionale. Ci si mette anche Elon Musk, patron di X e tra i maggiori sostenitori di Donald Trump, amico anche dell'attuale governo italiano, a dire “Questi giudici devono andarsene”, in commento al post di un utente che riportava la notizia del Tribunale di Roma che ha di nuovo sospeso la convalida di trattenimento per 7 migranti. I giudici si sono rimessi alla Corte di Giustizia europea, ma intanto le 7 persone che dovevano finire nel centro in Albania sono state riportate in Italia, a Brindisi.

L'intera maggioranza parla di “sentenza politica”, mentre l'Associazione magistrati ritiene che le norme siano incompatibili con l'Unione Europea, chiamata dunque a esprimersi. La presidente del Consiglio non stempera i toni, anzi: in un videomessaggio inviato a Bologna, dove non ha potuto recarsi di persona per l'incontro elettorale perché impegnata a Palazzo Chigi coi sindacati, Meloni definisce “la carta della disperazione” della sinistra le parole del sindaco Lepore sulle “camice nere inviate dal governo a Bologna”.

Nel video l'intervista a Angelo Bonelli, deputato Alleanza Verdi-Sinistra

