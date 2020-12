Bonifica di 200 colpi d'artiglieria nel comune di Poggio Torriana

Dal 9 al 18 dicembre la cava di Monte di Ronco, nel comune di Poggio Torriana, ma alle spalle di Pietracuta, vedrà il brillamento di duecento colpi d'artiglieria, rinvenuti nel corso di uno scavo. Le operazioni di bonifica – riporta un avviso del sindaco di San Leo, Leonardo Bindi – saranno eseguite da una squadra di specialisti, sotto il coordinamento della Prefettura, e in collaborazione con vari corpi. Dal 9 al 10 e dal 14 al 18 dicembre, dalle ore 9.30 alle 16.00, l'area sarà interdetta per un raggio di circa 100 metri. Le operazioni – conclude la nota – non comportano pericoli per la popolazione che dunque non dovrà preoccuparsi per le esplosioni che proverranno da quella zona.