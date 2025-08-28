INDAGINE OPENPOLIS Boom di giovani laureati: Rimini cresce e si piazza al secondo posto regionale Lo dicono i dati elaborati da Openpolis, secondo cui la quota di giovani laureati sul totale dei residenti è passata dal 26,2% del 2018 al 35,7% del 2024, con un incremento di 9,5 punti percentuali

Boom di giovani laureati: Rimini cresce e si piazza al secondo posto regionale.

Una buona notizia per il futuro di Rimini: la provincia si colloca al secondo posto in Emilia-Romagna per incremento di giovani laureati negli ultimi sette anni, e al quarto posto per percentuale di residenti tra i 25 e i 39 anni con titolo di studio terziario.

Lo dicono i dati elaborati da Openpolis, secondo cui la quota di giovani laureati sul totale dei residenti è passata dal 26,2% del 2018 al 35,7% del 2024, con un incremento di 9,5 punti percentuali. Un risultato su cui incide anche la presenza del polo universitario cittadino, sempre più integrato nel tessuto sociale ed economico locale. Nel confronto regionale, Rimini si posiziona subito dietro Ravenna, che guida per incremento complessivo (+18,5 punti). Per quota assoluta di laureati nel 2024, Bologna resta al vertice con il 48,8%, seguita da Ravenna (40,3%), Modena (35,8%) e quindi Rimini (35,7%). Una distanza minima, che evidenzia come il livello di formazione terziaria tra Modena e Rimini sia sostanzialmente equivalente.

Il dato assume ancora più rilievo nel contesto nazionale ed europeo: secondo Openpolis, l’Italia resta agli ultimi posti in Europa per quota di giovani laureati, con il 31,6% tra i 25 e i 34 anni in possesso di un titolo terziario, contro una media europea del 44,1%. Il nostro Paese è penultimo nell’Unione Europea, davanti solo alla Romania.

"I dati presentati da Openpolis – dichiarano congiuntamente il sindaco Jamil Sadegholvaad e la vicesindaca con delega all’educazione e università Chiara Bellini – confermano inequivocabilmente una tendenza: l’incremento dell’alta formazione a Rimini è frutto del progressivo inserimento della sede universitaria nel contesto socio-economico locale, sostenuto anche dagli investimenti pubblici. Il posizionamento della nostra provincia al secondo posto regionale per incremento di giovani laureati è il risultato di una strategia condivisa di sviluppo che ha saputo attrarre e trattenere talenti qualificati. Confermiamo il nostro impegno nel promuovere l’espansione dell’offerta formativa a Rimini – concludono – investendo in infrastrutture, servizi e partnership per rendere la città sempre più attrattiva per studenti e giovani professionisti. Lavoriamo per creare un circolo virtuoso tra formazione di qualità e sviluppo economico del territorio".



