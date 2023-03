Boom di turisti dalla Germania, Sadegholvaad: incoraggianti i numeri dalla fiera di Berlino

"Emerge grande ottimismo, da parte della filiera turistica italiana presente in questi giorni all’ITB di Berlino, per un nuovo balzo in avanti del mercato turistico durante il 2023". A scriverlo è il sindaco di Rimini Sadegholvaad. Le sensazioni positive per l’anno appena cominciato hanno una base e una ragione nelle percentuali di crescita registrate nel 2022 da parte di quello che, non solo per Rimini e per la riviera romagnola, è il primo mercato incoming verso l’Italia.

Si tratta di numeri da primato, continua il sindaco di Rimini. "Il boom dello scorso anno é frutto di investimenti in promozione e in iniziative di accessibilità messe in campo da Regione, APT, Comuni, come il treno Monaco-Rimini, a cui quest’anno sarà affiancato il Nightjet con partenza da Vienna e Monaco in prima serata e arrivo in Riviera al mattino.

"Questo è uno dei temi principali del lavoro ulteriore che ci aspetta, - conclude Sadegholvaad - insieme a quello dell’accessibilità, con in primo piano l’aeroporto. Vedo ancora margini di crescita importanti proporzionali alla nostra volontà di proseguire con gli interventi e i programmi di sostenibilità ambientale e di arricchimento culturale e, contestualmente, la volontà degli imprenditori privati che fanno turismo di investire anch’essi sulle proprie strutture in interventi e soluzioni capaci di soddisfare la natura ‘verde’ del turismo tedesco”.