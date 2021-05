Bordon (Ausl Bologna): "In Emilia Romagna le terapie intensive si stanno svuotando"

I dati in Emilia-Romagna

In Sardegna, che insieme a Molise e Friuli Venezia Giulia è la prima Regione ad entrare in zona bianca, è previsto una sorta di green pass per calcolare il numero dei presenti in piscine, feste e ristoranti. Nel computo non rientra chi ha finito il ciclo vaccinale, chi è guarito da non oltre 6 mesi e chi si sottopone a test da non oltre 48 ore. E mentre l'Oms ha designato il 2021 Anno internazionale dei lavoratori sanitari in segno di gratitudine e riconoscimento per la loro instancabile dedizione nella lotta alla pandemia, nell'ambito della discussione europea sulle restrizioni alla libera circolazione nell'Unione, l'ultima proposta è che chi è totalmente vaccinato dovrebbe essere esentato dai test di viaggio o dalla quarantena, 14 giorni dopo aver ricevuto l'ultima dose.









Meno di 1.900 l'incremento odierno (1.820) ma su poco meno di 87mila tamponi (86.977). Continuano a scendere le terapie intensive (1.033, -28) e altri reparti (6.482, -109), 82 le vittime (126.128). Le terapie intensive in Emilia Romagna si stanno svuotando, ha detto il direttore generale dell'Ausl di Bologna Paolo Bordon, che punta ad avere il solo Sant'Orsola come ospedale per accogliere i pazienti Covid, liberando tutto il resto. Diverse aziende della Regione sono già pronte, inoltre, ad aprire hub aziendali per vaccinare i propri dipendenti. Sono 188 i nuovi positivi, su poco più di 8.500 tamponi eseguiti (8.506); 100 esatti i ricoverati in terapia intensiva (+1 da ieri), 530 negli altri reparti (+9). Su 3 vittime, una è a Rimini, un uomo di 67 anni, e dove i casi in più sono 22 (3 sintomatici). In Vietnam le autorità sperano di arginare la recente impennata di nuovi contagi e la diffusione di una variante “ibrida” emersa in questi giorni, sottoponendo l'intera popolazione di Ho Chi Min City ai test per il coronavirus, oltre a sospendere i voli internazionali a partire da domani.