Borghi: a fuoco due mezzi, Vigili del fuoco salvano una persona e due cani

Alle ore 9.40 di Domenica 15 Settembre, due squadre del Distaccamento Vigili del Fuoco Volontari di Savignano, sono intervenute nel comune di Borghi, in località Montecchio per un incendio. Le squadre hanno lavorato per spegnere le fiamme che avevano coinvolto un furgone ed un camper riuscendo ad evitare che si propagassero alla fitta vegetazione vicina. Le squadre hanno soccorso una persona che aveva inalato fumo, poi presa in carico dal 118 intervenuto sul posto. Messi in salvo anche due cani, coinvolti nelle fiamme.