SALUTE Botulino, la minaccia sotto vetro. Perché l'Italia è più esposta del resto d'Europa a intossicazioni? 3 morti e diverse persone ricoverate in questi giorni tra Sardegna e Calabria. Capiamo meglio le cause dell'intossicazione, i sintomi e quali precauzioni seguire

Prima in Sardegna, ora in Calabria: sono diversi i casi di intossicazione da botulino alimentare registrati in Italia in queste settimane. L'ultimo focolaio ha avuto come epicentro Diamante, località turistica sulla costa tirrenica cosentina, ed ha provocato due vittime e 14 persone ricoverate all'ospedale di Cosenza. Sul finire del mese di Luglio, un altro caso analogo si era verificato a Cagliari, dove una 38enne era stata ricoverata in gravi condizioni insieme ad altre sette persone dopo avere mangiato della salsa guacamole. La donna, dopo essere finita in rianimazione, è deceduta proprio ieri all'ospedale di Businco.

Ma perché i casi di intossicazione in Italia sono così elevati rispetto al resto d'Europa? Quali sono le cause, i sintomi e quali le precauzioni da seguire?

Il botulismo è dovuto ai batteri del genere Clostridium che si sviluppano e producono tossine pericolose in assenza di ossigeno e in ambienti non troppo acidi. Un esempio? Le conserve prodotte senza usare aceto nelle quantità giuste per evitare la proliferazione dei batteri o senza sottoporre i barattoli a una corretta pastorizzazione.

L’errore più comune e molto diffuso in Italia a causa dell'elevata produzione di conserve casalinghe, è quindi l’acidificazione insufficiente: per evitarlo è necessario cuocere i vegetali in soluzioni contenenti acqua e aceto nella stessa proporzione, se si usa l’aceto di vino. Nel caso di marmellate e confetture invece sono frutta e zucchero che devono essere presenti in parti uguali nella fase di cottura. Se si vuole ridurre lo zucchero è indispensabile aumentare l’acidità, ad esempio, con il succo di limone.

I sintomi più comuni da intossicazione sono: annebbiamento e sdoppiamento della vista, dilatazione delle pupille, difficoltà a mantenere aperte le palpebre, difficoltà nell'articolazione della parola e deglutizione. Nelle forme più gravi si assiste a insufficienza respiratoria, che può avere esito fatale per il blocco della conduzione nervosa ai muscoli responsabili della respirazione.



Tra il 1986 e il 2022 almeno 599 persone hanno ricevuto una diagnosi confermata di botulismo, secondo i dati dell’Istituto superiore di sanità (ISS) e le regioni dove sono stati registrati più casi sono la Campania, la Puglia e il Lazio. L'Emilia Romagna si classifica al 5° posto nazionale per numero di intossicazioni, essendo molto diffuse in territorio preparazioni in salamoia e la celebre giardiniera.



Sempre sul sito dell'ISS, è presente un vadevecum con le linee guida e raccomandazioni da seguire in queste preparazioni, prodotte insieme al ministero della Salute, all’Università di Teramo e al Centro antiveleni di Pavia.

