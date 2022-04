CRONACA Boy Scout sorpresi dalla bufera, tre ricoverati per ipotermia severa Il gruppo, colto impreparato dal maltempo sul crinale tra Toscana ed Emilia-Romagna, portato in salvo dal Soccorso Alpino e Speleologico

Boy Scout sorpresi dalla bufera, tre ricoverati per ipotermia severa.

Si sono ritrovati avvolti nella bufera con la tipica divisa coi calzoncini corti. Momenti di apprensione per 15 Boy Scout colti impreparati dal maltempo su un crinale tra Toscana ed Emilia-Romagna, nel comprensorio del Corno delle Scale. I giovani, tra cui un minore, residenti nella provincia di Firenze, sono partiti dal rifugio Montanaro e diretti al rifugio Duca degli Abruzzi, nonostante il meteo fosse in peggioramento. Ma al Passo dello Strofinatoio li ha colti una bufera, fermando il loro cammino e costringendoli a chiedere aiuto al 112. Erano circa le 13 di ieri quando due squadre del Soccorso Alpino e Speleologico delle stazioni Corno alle Scale, con una unità cinofila, e la stazione Monte Cimone, hanno iniziato ad avvicinarsi, a piedi, visto che le condizioni del terreno e il forte vento non consentivano l’uso degli sci. I giovani sono stati poi riaccompagnati alla sede del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia-Romagna dove un medico ha controllato il loro stato di salute. Tre di loro sono stati portati all’ospedale di Porretta per una ipotermia severa. Gli altri ragazzi sono stati caricati dal pulmino delle Croce Rossa e dai mezzi del Soccorso Alpino e portati presso la sede della Croce Rossa di Lizzano in attesa dei loro genitori.

